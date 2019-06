Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 17 juni: Grote brand in meubelzaak en kringloopwinkel in Berkel en Rodenrijs, Koning Willem-Alexander toegetreden tot de Britse Orde van de Kousenband en opnieuw demonstraties in Hongkong.

Zelfs een brandweerwagen van Rotterdam The Hague Airport is opgeroepen om de zeer grote brand in Berkel en Rodenrijs te blussen. De brand ontstond in een meubelzaak en sloeg over naar een kringloopwinkel. (Foto: Regio15)

Boeddhistische monniken wonen de jaarlijkse vergadering bij van de ultranationalistische Buddha Dhamma Parahita Foundation, voorheen bekend als de Ma Ba Tha, in het Birmese Yangon. (Foto: AFP)

Koning Willem-Alexander is door koningin Elizabeth II geïnstalleerd als ridder in de Orde van de Kousenband tijdens een bezoek aan Windsor Castle. Hij is de dertiende Oranje die in de hoogste Britse ridderorde is opgenomen. (Foto: AFP)

De Hongkongse Joshua Wong is vrijgelaten na twee maanden in de gevangenis. Hij was eerder veroordeeld tot drie maanden celstraf vanwege zijn leidende rol bij de Occupy Central-demonstratie in 2014. (Foto: AFP)

Demonstranten hebben ook opnieuw actiegevoerd tegen de omstreden uitleveringswet. Tegen het wetsvoorstel werd zondag door zo'n twee miljoen personen gedemonstreerd, aldus de organisatie. (Foto: AFP)

In Londen wordt het jaarlijkse Hindoestaanse feest Ratha Yatra gevierd. Het is een processie waarbij gelovigen een kar trekken met daarop de beeltenis van de god Jagannath. Het feest staat symbool voor het vergeven van zonden. (Foto: Pro Shots)

Reizigers wachten in de hal van het pas gerenoveerde metrostation Kaeson in de Noord-Koraanse hoofdstad Pyongyang. (Foto: AFP)

Een Pakistaans kind krijgt een vaccinatie tegen polio. (Foto: AFP)

Deze Britse gevechtshelikopter, die strandde tijdens de Luchtmachtdagen afgelopen weekend in Volkel, staat nog altijd in een akker nabij de Noord-Brabantse plaats. (Foto: Pro Shots)

Een eend is aan de wandel met haar kroost. (Foto: NU.nl/Martha Reumermann)

Een bedrijfspand in het Brabantse Middelbeers is getroffen door een grote brand. Het duurde enkele uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. (Foto: Pro Shots)

De tijdelijke vestiging van Body Worlds in het Duitse Ulm heeft honderd dieren toegevoegd aan de collectie.