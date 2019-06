Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 15 juni: Oranjefans op weg naar WK vrouwenvoetbal, haringliefhebbers vieren Vlaggetjesdag in Scheveningen en Hongkong ziet af van omstreden wet.

Oranjefans gaan op weg naar de Franse stad Valenciennes voor de tweede WK-wedstrijd tussen de vrouwen van Nederland en Kameroen. (Foto: Pro Shots)

De regering van Hongkong heeft het omstreden wetsvoorstel dat het uitleveren van verdachten aan China gemakkelijker moet maken voor onbepaalde tijd uitgesteld. (Foto: AFP)

Kinderen in Zagreb zoeken in een fontein de verkoeling op. De temperatuur in de Kroatische hoofdstad is opgelopen tot 38 graden. (Foto: AFP)

Een jongen in traditionele klederdracht eet een haring tijdens de opening van de 72e editie van Vlaggetjesdag in Scheveningen. (Foto: ANP)

Een automobilist richtte zaterdag een ravage aan in Rotterdam. Volgens de politie vertoonde de man roekeloos rijgedrag en ramde hij meerdere auto's. Op de beelden is te zien hoe omstanders de automobilist overmeesteren. Waarom de man dit rijgedrag vertoonde, is onbekend.

Mensen nemen deel aan een massale yogasessie in een stadion in Kenia. (Foto: AFP)

Bezoekers van de Dag van de Strijdkrachten in Duitsland lopen langs een rij opgestelde Rozijnbommenwerpers of 'Candy Bombers'. De geallieerde transportvliegtuigen werden na de Tweede Wereldoorlog ingezet op de luchtbrug naar West-Berlijn. (Foto: AFP)