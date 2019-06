Vanuit Rusland zijn voor en tijdens de Europese verkiezingen van mei dit jaar valse berichten verspreid via sociale media. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie. De berichten waren erop gericht het stemgedrag van burgers te beïnvloeden.

In het rapport staat dat er geen duidelijke desinformatiecampagne vanuit de Russische overheid richting Europese landen te onderscheiden is, maar dat wel meerdere losse nepberichten naar Russische bronnen herleid zijn.

Zo circuleerde tijdens de verkiezingen een bericht waarin staat dat de christelijke waarden van Europa onder druk staan en dat het Europese Parlement niets doet. Deze bewering wordt gekoppeld aan het ongeluk in de Notre-Dame eerder dit jaar, waardoor er brand in de beroemde Parijse kathedraal uitbrak.

In Duitsland circuleerde een nepbericht waarin stond dat kinderen hun kerstwensen niet meer in de kerstboom mogen hangen omdat dit in strijd zou zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen, maar nergens staat dat kinderen hun kerstwensen niet publiekelijk mogen delen.

Maatregelen tegen desinformatie

Tussen januari 2019 en mei 2019 zijn er door YouTube, Facebook en Twitter miljoenen berichten verwijderd en hebben ze duizenden accounts die nepnieuws verspreidden opgeschort.

Bij de Europese verkiezingen van 2019 was de opkomst hoger dan in de laatste twintig jaar. 50,97 procent van de Europese kiezers ging naar de stembus. In Nederland was de opkomst ook hoger in vergelijking met eerdere Europese verkiezingen; 41,2 procent van de Nederlanders bracht zijn stem uit.