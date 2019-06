Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 14 juni: de Luchtmachtdagen op vliegbasis Volkel zijn begonnen, de fatale flatbrand in Londen wordt herdacht en Taiwanese studenten tonen hun steunt aan de betogers in Hongkong.

Bezoekers van de Luchtmachtdagen op vliegbasis Volkel krijgen een kijkje achter de schermen bij de Koninklijke Luchtmacht. Het evenement duurt tot en met zaterdag. (Foto: ANP)

Luiaard Paula wordt op haar vijftigste verjaardag gevoerd door een verzorger van de dierentuin in het Duitse Halle an der Saale. Volgens het park is Paula de oudste luiaard ter wereld. (Foto: AFP)

De fatale brand in het Londense Grenfell Tower wordt herdacht na een kerkdienst in West-Londen. Bij de brand van precies twee jaar geleden kwamen 71 personen om het leven. (Foto: AFP)

Kinderen op Terschelling zingen een lied en openen hun eigen expositie op Oerol. De 38e editie van festival is vrijdag van start gegaan. (Foto: ANP)

Konikpaarden op de Oostvaardersplassen wachten in een vangweide op hun verhuizing naar een natuurgebied in Wit-Rusland. Voor vertrek worden ze nog gechipt en medisch onderzocht. (Foto: ANP)

Venezolanen staan bij de Peruaanse grenspost in de rij voor vluchtelingenformulieren. In verband met veiligheidsreden moeten zij naast hun paspoort ook over een humanitaire visum beschikken bij het betreden van Peru. (Foto: AFP)

Studenten van de Nationale Universiteit in Taiwan zijn bijeengekomen om hun steun voor de Hongkongse protesten te tonen. In Hongkong voeren inwoners actie tegen een wetsvoorstel die uitlevering aan China mogelijk maakt. (Foto: AFP)

Het pistool dat schilder Vincent van Gogh zou hebben gebruikt bij zijn zelfmoord in 1890 wordt tentoongesteld in een Frans veilinghuis. (Foto: AFP)