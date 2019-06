Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 13 juni: twee tankers in de Golf van Oman zijn ontruimd, opnieuw protest in Hongkong en Boris Johnson is favoriet in eerste stemronde voor nieuwe leider van de Conservatieve Partij.

Twee tankers in de Golf van Oman zijn na aanvallen ontruimd. Daarna vloog een van de schepen in brand. (Foto: AFP)

Inwoners van Hongkong voeren voor de tweede dag op rij actie tegen een voorgenomen uitleveringswet. (Foto: AFP)

De Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk maakt de resultaten bekend van de eerste stemronde voor de nieuwe leider. Boris Johnson is momenteel topfavoriet. In juli wordt duidelijk wie Theresa May zal opvolgen. (Foto: AFP)

Schiphol neemt selfservice-informatiepunten in gebruik. Reizigers kunnen via de apparaten onder meer hun vluchtinformatie opzoeken en plattegronden raadplegen. Ook kunnen ze daarmee in contact komen met een medewerker van de luchthaven. (Foto: Pro Shots)

Kinderen spelen onder de douches van een fontein in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De temperaturen zijn daar opgelopen tot 35 graden. (Foto: AFP)

Een hulpverlener ontvangt mensen voor een gezondheidsscreening in het Oegandese Mpondwe, een plaats bij de grens met de Democratische Republiek Congo (DRC). Deze week is ebola voor het eerst waargenomen in Oeganda. Twee patiënten zijn inmiddels overleden. De DRC kampt sinds augustus met een grote ebola-uitbraak. (Foto: AFP)

Een Sri Lankaanse katholiek gaat ter communie in de Sint-Antoniuskerk in Colombo. Het gebouw is weer geopend na een renovatie. Het gebedshuis werd op Eerste Paasdag getroffen door een bomaanslag. (Foto: AFP)