Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 12 juni: demonstranten in Hongkong botsen met de politie, Nederlandse scholieren horen de uitslag van de eindexamens en straten in een Rotterdamse wijk staan blank door leidingbreuk.

Protesten in Hongkong tegen een nieuwe uitleveringswet zijn flink uit de hand gelopen. De politie vuurde onder andere traangas en waterkanonnen af op de demonstranten. (Foto: AFP)

Demonstranten proberen zichzelf tegen de traangas te beschermen door zichzelf af te schermen met paraplu's. (Foto: AFP)

De grond aan de Schielaan in Rotterdam is verzakt door een breuk in de waterleiding. Ook stonden de straten blank. Meerdere huizen moesten worden ontruimd.

Een meisje viert met haar ouders dat ze haar diploma van de middelbare school heeft gehaald. Ruim 217.000 scholieren hebben vorige maand eindexamens gedaan. (Foto: AFP)

Eindexamenkandidaten van gymnasium Haganum in Den Haag halen hun cijferlijsten op. (Foto: ANP)

Een vrouw bekijkt het kunstwerk Betaille van Rivane Neuenschwander tijdens een voorvertoning van Art Basel. De populaire kunstbeurs in Zwitserland gaat donderdag van start. (Foto: AFP)

Ebola heeft zich vanuit de Democratische Republiek Congo verspreid naar buurland Oeganda. Het eerste slachtoffer was een vijfjarig jongetje. Hij is inmiddels aan de ziekte overleden. (Foto: AFP)

De Nederlandse koninklijke familie op staatsbezoek in Ierland. (Foto: ANP)