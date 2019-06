Dinsdag wordt een bewolkte dag met vooral 's middags kans op regen. In de avond trekt het gebied met neerslag weg. Het wordt maximaal 20 graden.

De dag begint bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen of motregen. In het zuiden is het 's ochtends vrijwel droog. De meeste kans op regen is 's middags. In de loop van de avond trekt het gebied met neerslag weg.

Woensdag is een wisselvallige dag met veel bewolking en kans op neerslag. Ook dan schommelt de temperatuur rond de twintig graden. Vanaf vrijdag keren de warme temperaturen terug: het wordt dan op de meeste plaatsen rond de 24 graden.