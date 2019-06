Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 10 juni: Regenachtige Roparun in Rotterdam en bijna miljoen mensen in Spanje voor bijzondere 'El Rocío' viering.

Zo'n 323 teams namen maandagmiddag deel aan de Roparun in Rotterdam. De lopers rennen geld bij elkaar voor projecten in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. (Foto: ANP)

De ontlading was daarom ook groot bij sommige deelnemers wanneer zij de finishlijn passeerden. (Foto: ANP)

Ook de slotdag van Pinkpop wordt geteisterd met slecht weer. De sfeer is er echter niet minder om. (Foto: ANP)

In Spanje vereren duizenden mensen het beeld van "De maagd van de morgendauw". Het doorgaans verlaten dorp El Rocío staat bekend als bedevaartsoord waar jaarlijks miljoenen pelgrims doorheen komen. De viering vindt jaarlijks plaats.

In India is het nog steeds bloedheet. Jongeren proberen er het beste van te maken door van grote hoogten in het water te springen. (Foto: AFP)

Dinsdag komt het Nederlands vrouwenelftal voor het eerst in actie tijdens het WK. Deze maandag werd ontspannen de laatste training afgerond. (Foto: ProShots)

In Frankrijk zijn drie overleden reddingswerkers herdacht. Zij kwamen zeven juni tijdens een storm om het leven toen zij iemand anders wilden redden op zee. Hun boot kapseisde, de vier andere collega's wisten het vasteland wél te bereiken. (Foto: AFP)