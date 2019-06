Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 9 juni: historisch grote protesten in Hongkong en opnieuw een aardbeving in Groningen.

In Hongkong gingen zondag zo'n miljoen demonstranten de straat op om te protesteren tegen voorgenomen wetgeving. De wet maakt mogelijk dat verdachten aan het vasteland van China kunnen worden uitgeleverd om daar berecht te worden. Het was de grootste demonstratie in dertig jaar tijd. (Foto: AFP)

Groningen werd zondag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 2.5. Er kwamen tientallen schademeldingen binnen, twee daarvan gingen over "acuut onveilige situaties". (Foto: ANP)

Een door Hergé gemaakte tekening van Kuifje is bij een veiling voor 987.000 euro verkocht, meldt veilinghuis The Heritage Auctions. (Foto: ANP)

Bij een brand op een camping in het Gelderse Heerewaarden, is één persoon gewond geraakt. De brand ontstond in een caravan. (Foto: ANP)

Een kudde olifanten rouwt om een overleden kalf in India.

Het Nederlands elftal komt vanavond in actie tegen Portugal in de finale van de Nations League. Momenteel is de voorbereiding in volle gang. (Foto: Pro Shots)

In Landgraaf is de tweede dag van festival Pinkpop begonnen. Marco Borsato maakt er zondag zijn debuut, hij geldt als een verrassingsact. De artiest maakte het nieuws zelf bekend via Twitter. (Foto: ANP)