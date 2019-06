Het wordt zaterdag een overwegend zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Er staat een zwakke of matige zuidwestenwind, die aan zee vrij krachtig kan zijn.

Bij zonsopkomst ligt de temperatuur rond de 9 graden en is het overwegend droog. In de loop van de ochtend zullen stapelwolken ontstaan. Later op de dag kan er lokaal een enkele bui vallen.

In de avond neemt de bewolking toe en zondagnacht is vooral in het westen van het land kans op enkele buien.

Maandag is het wisselvalliger met vooral in de middag kans op flinke buien en onweer. Wel is het naar verwachting een graad warmer: ongeveer 20 graden.