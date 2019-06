Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 8 juni: 'Trooping the Colour'-parade in Engeland, Hague Pride deels afgelast en Pinkpop-baas Jan Smeets opnieuw verrast met bronzen beeld.

Een deel van The Hague Pride is zaterdag afgelast door de weersomstandigheden. Onder andere de Pride Walk en Royal Rainbow Parade zijn geannuleerd door de harde wind. (Foto: ProShots)

Britse militairen stellen zich op voor de 'Trooping the Colour'-parade, ter ere van de verjaardag koningin Elizabeth II. Deze parade vindt altijd plaats op de zaterdag voor of na 10 juni. De koningin is echter jarig in april. (Foto: AFP)

Hertogin Meghan Markle onderbrak haar zwangerschapsverlof tijdelijk om bij de jaarlijkse ceremonie te zijn.

Op deze foto van Ben Saanen valt te zien dat na alle stormen deze week de bewolking lijkt weg te trekken.

Festivaldirecteur van Pinkpop Jan Smeets werd zaterdag (opnieuw) verrast door een onthulling van een bronzen beeld van hem. Vrijdag onthulde de gemeente Landgraaf al een buste van Smeets. (Foto: ANP)

De Tsjechische Markéta Vondrousová verloor nog geen set op Roland Garros, maar ging in de finale toch met duidelijke cijfers onderuit tegen Ashleigh Barty. (Foto: EPA)

Barty is de eerste Australische winnaar sinds Samantha Stosur in 2011 een Grand Slam won. De finale van de mannen volgt zondag tussen Dominic Thiem en Rafael Nadal. (Foto: ProShots)

In Thailand wordt op Wereldoceanendag aandacht gevraagd voor al het plastic in het water. Er wordt door een zwembad gevuld met plastic flessen gezwommen.