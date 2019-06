Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 7 juni: een dode walvis is gevonden in Vlissingen, eerste campinggasten arriveren op Pinkpop en storm Miguel raast over Frankrijk.

Festivaldirecteur Jan Smeets krijgt een cadeau overhandigd in aanloop naar de vijftigste editie van Pinkpop. De gemeente Landgraaf heeft een buste met Smeets' hoofd laten maken. (Foto: ANP)

De eerste bezoekers van Pinkpop arriveren op het festivalterrein. Vanwege code oranje is de opening van de camping een uur uitgesteld. (Foto: ANP)

Een bij vliegt over een veld vol rode klaprozen in Unlingen, een plaats in het zuiden van Duitsland. (Foto: AFP)

De Franse hulpdiensten onderzoeken een gekapseisde boot in Les Sables-d'Olonne. Drie opvarenden zijn om het leven gekomen. De badplaats wordt geteisterd door storm Miguel. (Foto: AFP)

Hulpdiensten zoeken in Katwijk naar een 33-jarige inwoner die sinds eind mei vermist wordt. De vrouw is na een cafébezoek niet meer gezien. (Foto: ANP)

Een dode walvis is aangetroffen in haven van Vlissingen. Volgens SOS Dolfijn gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis. (Foto: Pro Shots)

De doodsoorzaak van de walvis is niet bekend. Medewerkers van de Universiteit van Utrecht gaan daar onderzoek naar doen.

Een Colombiaanse soldaat houdt de wacht in de stad Medellin. (Foto: AFP)