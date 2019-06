Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 4 juni: Nederland zet zich schrap voor de eerste 'tropische storm' van 2019 en moslims vieren het einde van de ramadan.

Donkere wolken pakken zich samen boven Noord-Holland (Foto: Ebie Ariu).

Bij een bakkerij in Den Haag liggen lekkernijen klaar voor Eid al Fitr (Suikerfeest), het einde van de ramadan. (Foto: Pro Shots).

Moslims in het Turkse Istanboel vieren het einde van de ramadan met een gebed in de moskee Süleymaniye. De islamitische vastenmand duurde van 5 mei tot 4 juni. (Foto: AFP)

Een luchtfoto van moslims die bidden op een plein in de Albanese hoofdstad Tirana. (Foto: EPA)

Tegenstanders van de Amerikaanse president Donald Trump voeren actie bij het Brits parlement in Londen. Trump is vanwege een staatsbezoek drie dagen in het Verenigd Koninkrijk. (Foto: AFP)

Een man in het Indiase Churu ligt vanwege een zonnesteek in het ziekenhuis. De temperaturen in de stad zijn voor de derde dag op rij boven de 50 graden gestegen. (Foto: AFP)

Extra beveiliging bij het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Dertig jaar geleden maakte het leger hier een einde aan studentenprotesten. Er vielen honderden tot duizenden doden. (Foto: AFP)

Bezoekers van het 4 Juni Museum in Hongkong bekijken voorwerpen die zijn gebruikt tijdens de studentenprotesten in Peking. (Foto: AFP)

Mensen in de Indiase stad Guwahati zoeken naar recyclebare materialen op een van de grootste vuilstortplaatsen ter wereld. (Foto: AFP)