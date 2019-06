Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 2 juni: de eerste officiële tropische dag van het jaar. In De Bilt werd rond 16.00 uur de 30 graden aangetikt.

Veel mensen trokken zondag naar het Scheveningse strand. (Foto: Pro Shots)

Zwemmers zoeken verkoeling in zwembad De Peppel in Ede. In het bad wordt geen chloor of zout gebruikt, maar wordt het water schoon gehouden door filters met plantjes. (Foto: ANP)

Ook in andere delen van het land was het tropisch warm. In Brunssum was een strakblauwe lucht te zien. Weerbureaus waarschuwden voor de sterke zonkracht. (Foto: NU.nl/Jan Middelveld)

In Egmond aan Zee was een beetje sluierbewolking te zien aan de hemel. (Foto: NU.nl/Jeroen Rossum)

In Maastricht kwamen zondag de Reuzen op bezoek. Ze trokken door de binnenstad tijdens de internationale Reuzenstoet. Voor deze tiende editie waren vijftig reuzen te gast uit binnen- en buitenland. (Foto: ANP)

Het was in Zuidoost-Brabant een mooie dag om te fietsen. (Foto: NU.nl/Ben Saanen)