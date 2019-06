Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 1 juni: Gekleurde grachten tijdens Utrechtse Canal Pride en een grote explosie in een Russische springstoffabriek.

Koorddanser Yuri Rhodenborgh tijdens zijn oversteek tussen het WTC en de Schietoren in Rotterdam. (Foto: ANP)

In Uithoorn is zaterdag het Amsterdam Open begonnen, een van de grootste internationale kanopolotoernooien voor clubteams. De sport gaat er soms hard aan toe, zoals op de eerste dag van het toernooi goed te zien was.

Spaanse tanks tijdens een parade in Sevilla. (Foto: AFP)

Indiase kinderen nemen een verfrissende duik tijdens een snikhete dag in Ajmer. (Foto: AFP)

Zaterdag vaarden zo'n 47 boten in de Utrechtse grachten tijdens de Canal Pride, met organisaties aan boord die zich inzetten voor de lhbt-gemeenschap. (Foto: Pro Shots)

Tijdens een persconferentie in de Amerikaanse staat Virginia werden de namen van de twaalf slachtoffers van de dodelijke schietpartij van vrijdag bekendgemaakt. (Foto: AFP)

Zeker 38 mensen zijn gewond geraakt door drie explosies in de stad Dzerzhinsk in Midden-Rusland. Ook zijn twee personen vermist. Het staatspersbureau Sputnik meldt dat de ontploffingen plaatsvonden in een fabriek waar explosieven worden gemaakt.