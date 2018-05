Problemen met begrensde scootmobielen

De gemeente, die de voertuigen in bruikleen geeft, denkt dat ze door de begrenzing langer meegaan, aldus de voorzitter van de scootmobielclub. Fractievoorzitter C. Verhaar van GroenLinks in de Deventer gemeenteraad eist dat de maatregel wordt teruggedraaid. "We krijgen telefoontjes van verontruste gebruikers. Zo kon er één een vierbaansweg amper oversteken met zijn aangepaste wagen."

Volgens Verhaar wordt het vermogen van de karretjes tijdens een reguliere onderhoudsbeurt teruggedraaid. Ook wordt daarmee de maximumsnelheid verlaagd van 15 naar 10 kilometer per uur. "Voor iemand die alleen rondjes rijdt in een verzorgingstehuis is dat geen probleem, maar voor bijvoorbeeld een 25-jarige met een rijk sociaal leven wel."

Gesprek

G. Bosman, voorzitter van de Landelijke Scootmobielclub, is inmiddels in gesprek met de gemeente. "Het aanpassen van het vermogen levert volgens de leverancier niets op. Bovendien worden mensen die niet langer door een fietstunnel kunnen, begrensd in hun mogelijkheden." In Deventer rijden zeshonderd mensen met een scootmobiel. De gemeente wilde dinsdag niet reageren.