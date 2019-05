Dat de PVV voor de tweede keer op rij een gevoelige verkiezingsnederlaag heeft geleden, met dit keer nul zetels bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, is volgens partijleider Geert Wilders "teleurstellend". Van een vertrek wil hij echter niets weten.

"Ik zal nooit aftreden. Nooit", zei hij dinsdag. "U zult mij nooit zien gaan", aldus de Limburger die al sinds 1990 actief is in de landelijke politiek.

De PVV boekte bij de afgelopen Europese verkiezingen een maximale nederlaag door alle vier de zetels in het Europees Parlement te verliezen. Als de Britten de Europese Unie verlaten, komt de partij alsnog in aanmerking voor een zetel.

Dat maakt het verlies er niet minder om. De partij ging ook bij de Provinciale Statenverkiezingen onderuit, wat in de Eerste Kamer tot een verlies van vier zetels leidde.

Onzichtbaar in strijd tussen Rutte en Baudet

De verklaring voor het verlies bij de Europese verkiezingen ligt volgens Wilders in de onderlinge strijd om de rechtse stem tussen Mark Rutte (VVD) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie).

De PVV-leider vindt dat hij en zijn partij in die strijd niet zichtbaar genoeg zijn geweest en de kiezer niet hebben kunnen motiveren naar de stembus te gaan.

"We hadden meer het land in moeten gaan, meer naar de kiezer moeten gaan. We hadden moeten uitleggen waarom een Nexit een goed idee is", aldus Wilders. Hij heeft het voornemen om de komende tijd, ook buiten campagnetijd, aan de zichtbaarheid van zijn partij te werken.

Of Wilders de opkomst van Baudet onderschat heeft, wil hij niet zeggen. "We hebben er last van gehad", aldus de PVV'er. "Maar als je zo op je donder hebt gehad, moet je niet naar anderen wijzen."

'Wij zullen nooit een ledenvereniging worden'

Ook de SP haalde bij de afgelopen verkiezingen nul zetels. Daarna trok partijvoorzitter Ron Meyer zijn conclusies en kondigde hij zijn vertrek aan.

Wilders ziet dat niet zitten. "In goede en in slechte tijden zal ik er altijd blijven. Wat andere partijen doen, moeten ze zelf weten, maar ik zit hier nog wel tien, vijftien jaar."

Over kritiek op de partijstructuur, waarin Wilders de partijleider, de partijvoorzitter én het enige lid is, is hij resoluut: "Wij zullen nooit een ledenvereniging worden."

PVV zit volgens Statenlid op 'dood spoor'

Meerdere PVV'ers hebben zich erover beklaagd dat de PVV te veel een onemanshow is door het ontbreken van inspraak van leden.

René Dercksen, sinds 2015 PVV-Statenlid en senator, beklaagde zich maandag over de organisatie van de partij. "Niemand kan lid worden, dus je kan ook niet eens iemand verleiden om mee te denken", zei hij tegen RTV Utrecht. Met deze koers zit de partij volgens Dercksen"op een dood spoor".

Wilders zei de reactie van Dercksen "heel jammer" te vinden. Hij sluit niet uit dat de kritiek te maken heeft met het feit dat Dercksen op de Eerste Kamerlijst op een onverkiesbare plek stond.