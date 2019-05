Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 28 mei: Staking in het openbaar vervoer, koningin Máxima opent verpleeghuis Hof van Nassau en vierhonderd flamingo's in GaiaZOO.

Een treinreiziger bekijkt de informatieborden op Eindhoven Centraal. Vanwege de ov-staking rijden er nagenoeg geen treinen en bussen. (Foto: Pro Shots)

Omdat de rechter oordeelde dat Schiphol wel bereikbaar moet zijn, rijden er vier treinen per uur van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. (Pro Shots)

Fietsers verlaten de IJtunnel. Omdat de veerponten over het IJ niet varen vanwege de ov-staking, is de tunnel opengesteld voor fietsers en zijn automobilisten niet welkom. (Foto: ANP)

Prinses Beatrix heeft een Zilveren Anjer uitgereikt aan Albert Goutbeek uit Dalfsen, Paul Spapens uit Moergestel en Herman en Cora Labberté-Hoedemaker uit Glimmen. Na afloop poseren ze voor een groepsfoto. (Foto: ANP)

Koningin M´áxima heeft een onderonsje met een bewoonster van verpleeghuis Hof van Nassau in Steenbergen. Maxima opende het verpleeghuis, dat maximaal verantwoorde vrijheid biedt aan haar bewoners met dementie. (Foto: ANP)

De vierhonderd nieuwe flamingo's van GaiaZOO in Kerkrade verkennen hun nieuwe buitenverblijf. De dierentuin is in het bezit van de grootste groep flamingo's die in een Europese dierentuin te bewonderen is. (Foto: GaiaZOO)

Weggebruikers hebben hun hoofd bedekt op een hete zomerdag in India. (Foto: AFP)

Surfers vermaken zich op een rivier in München (Duitsland). (Foto: AFP)

Buiten de stad Jalalabad, in het oosten van Afghanistan, worden in beslag genomen alcohol en drugs verbrand. (Foto: AFP)