Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 24 mei: Britse premier kondigt vertrek aan en een wereldwijde klimaatactie.

De Britse premier Theresa May in tranen na het aankondigen van haar vertrek. De politica stapt begin juni op vanwege het Brexit-debacle. (Foto: AFP)

May had een Brexit-deal bereikt na onderhandelingen met de Europese Unie, maar dit akkoord is in haar eigen land meerdere malen weggestemd. Er zijn nog steeds geen afspraken gemaakt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Een Palestijnse man bidt tijdens het vrijdagmiddaggebed voor de Al Aqsamoskee in Jeruzalem. De islamitische vastenmaand duurt nog tot en met begin juni. (Foto: AFP)

Stembiljetten en andere benodigdheden voor de Europese parlementsverkiezingen worden gereed gemaakt in de Hongaarse plaats Debrecen. De Hongaren gaan, net als de meeste inwoners van de Europese Unie, zondag naar de stembus. (Foto: EPA)

'Klimaatspijbelaars' lopen een klimaatmars in Utrecht. De actie maakt deel uit van een wereldwijde protestdag. (Foto: Pro Shots)

De acties vinden plaats op 1.623 plaatsen in 119 landen. Zo werd ook in Boedapest gedemonstreerd. (Foto: AFP)

Scholieren voeren al sinds augustus in verschillende landen actie voor meer maatregelen tegen klimaatverandering, maar nog niet eerder op zo'n grote schaal. (Foto: AFP)

Israëlische brandweerlieden onderzoeken een door brand verwoeste woning in Mevo Modi'im. Zo'n veertig huizen in het dorp zijn door de grote brand beschadigd. Het land kampt nu met een hittegolf met temperaturen van rond de 40 graden. (Foto: AFP)

De Hongaarse dierentuin Szegedi Vadaspark toont Szonja, een negen dagen oude Zuid-Afrikaanse leeuw, aan de media. (Foto: EPA)