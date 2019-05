Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 23 mei: Nederlanders en Britten gaan naar de stembus voor de Europese verkiezingen, de partij van de Indiase premier Modi wint de parlementsverkiezingen en vliegtuigbommen opgegraven in Noord-Brabant.

In een bloemenwinkel op het station van Castricum konden kiezers al vanaf 0.00 uur hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen. (Foto: ANP)

Ook in het Verenigd Koninkrijk kon, ondanks alle Brexit-perikelen, gestemd worden voor het Europees Parlement. Brexit-aanjager Nigel Farage arriveert hier bij een stembureau. (Foto: AFP)

Indiërs vieren uitbundig dat de partij van de Indiase premier Narendra Modi de parlementsverkiezingen van India heeft gewonnen. (Foto: AFP)

Bijna twee miljoen verlaten leenfietsen liggen in lange rijen opgestapeld in Taiyuan, in de Noord-Chinese provincie Shanxi. (Foto: Pro Shots)

Een KDC-10 tankvliegtuig op vliegbasis Eindhoven van de Koninklijke Luchtmacht is voorzien van een speciale beschildering op de staart ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het 334 squadron. (Foto: NU.nl/Joris van Boven)

Koningin Máxima reikt de Appeltjes van Oranje uit aan de Stichting Met je Hart op Paleis Noordeinde. De prijzen zijn dit jaar toegekend aan drie initiatieven die op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden. (Foto: ANP)

In Riethoven (Noord-Brabant) zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog van elk 500 pond opgegraven. De explosieven hingen in 1944 onder een AVRO Lancaster Mk III. (Foto: Pro Shots)

Kiezers brengen hun stem uit in de nieuwe terminal van vliegveld Lelystad Airport. Het nieuwe vliegveld moet nog in gebruik worden genomen, maar de terminal is alvast een dag open als stembureau. (Foto: ANP)

Afghaanse vrouwen ontvangen hulpgoederen tijdens een liefdadigheidsevenement ter gelegenheid van de ramadan. (Foto: AFP)

Een rivier in Oklahoma is buiten haar oevers getreden door het slechte weer van de afgelopen dagen.