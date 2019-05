Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 17 mei: Taiwanezen vieren feest na legalisering homohuwelijk, prinses Beatrix viert tweehonderdjarig bestaan van Gelderse molen en Duncan Laurence oefent opnieuw zijn lied voor het Eurovisie Songfestival.

Het parlement in Taiwan heeft voor legalisering van het homohuwelijk gestemd. De aangenomen wet treedt over precies een week in werking. (Foto: EPA)

Prinses Beatrix viert het tweehonderdjarig bestaan van de molen Hermien in Harreveld. De voormalig koningin is de beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen. (Foto: Pro Shots)

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is vrijdag staande gehouden in Israël. Dit gebeurde toen hij met een Palestijnse vlag onderweg was naar de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Zijn partij meldde dat het Tweede Kamerlid was opgepakt, maar dat wordt ontkend door minister Sigrid Kaag. (Foto: DENK)

Voor diezelfde moskee werd water gesproeid op kinderen vanwege de hoge temperaturen. Dit gebeurde tijdens het vrijdagmiddaggebed in de moskee. De ramadan duurt nog tot en met begin juni. (Foto: AFP)

Demonstranten zwaaien met de Soedanese vlag bij het hoofdkantoor van de militaire regering in Khartoum. Zij eisen sinds de machtsovername van het leger een burgerregering. (Foto: AFP)

Duncan Laurence oefent opnieuw zijn lied Arcade voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse kandidaat, de favoriet volgens de bookmakers, treedt zaterdag weer op. (Foto: ANP)

De zanger sloot zijn eerste repetitie na de halve finales af met een glimlach. Hij treedt zaterdag als twaalfde deelnemer op.

Een gele kwikstaart rust op een koolzaadveld in Heiligkreuztal. Het dorp is gelegen in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg. (Foto: AFP)