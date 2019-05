Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 15 mei: Tom Dumoulin is aan het begin van de vijfde etappe van de Giro d'Italia toch afgestapt, er is een heidebrand uitgebroken op een militair oefenterrein in Leusden en koningin Máxima is in Ethiopië.

Tom Dumoulin is woensdag aan het begin van de vijfde etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De kopman van Team Sunweb viel een dag eerder en liep daardoor een blessure aan zijn linkerknie op. (Foto: ANP)

Medewerkers van veiligheidsdiensten demonstreren in Den Haag. Ze zijn tegen de stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd ligt nu op 66 jaar en vier maanden. (Foto: Pro Shots)

Een boom met roze bloesem wordt bedekt met een laag sneeuw op het eiland Corsica. (Foto: AFP)

Frankrijk heeft voor het eerst weer een mediaploeg toegang gegeven tot de Notre-Dame in Parijs. Halverwege april brak in de kathedraal een grote brand uit. Het gebouw raakte daardoor flink beschadigd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Sri Lankaanse soldaten bij een door een woedende menigte verwoeste winkel in Minuwangoda. De autoriteiten in het land stellen de situatie onder controle te hebben. Moskeeën en winkels van moslims waren het doelwit vanwege de aanslagen op hotels en kerken op Eerste Paasdag. (Foto: AF)

Koningin Máxima tijdens haar ontmoeting met de Ethiopische president Sahle-Work Zewde. Ze brengt een tweedaags bezoek aan het land als VN-gezant voor inclusieve financiering. (Foto: ANP)

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) spreekt met de media na het overhandigen van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 en het Rijksjaarverslag 2018 aan de Tweede Kamer. (Foto: Pro Shots)

Een heidebrand op het militair oefenterrein Leusderheide in Leusden. De brandweer zette tientallen blusvoertuigen in om het vuur te bestrijden. (Foto: NU.nl/B. Verhoeff)

Demonstranten betuigen steun aan de Catalaanse president Quim Torra bij de rechtbank in Barcelona, waar de politicus door openbaar aanklagers wordt ondervraagd. Torra wordt vervolgd, omdat hij weigert symbolen van regionale onafhankelijkheid te verwijderen uit openbare gebouwen. (Foto: AFP)