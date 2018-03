'Free Willy' loopt niet warm voor leven in het wild

Keiko dook kortgeleden op in de Skaalvik-fjord in het westen van Noorwegen. De tien meter lange walvis, die sinds enkele weken na een lange gewenningsperiode weer in het wild leeft, speelde daar met kinderen en liet hen op zijn rug zitten. Om vanaf IJsland bij de Noorse fjord te komen, heeft de orka een afstand van 1400 kilometer moeten afleggen.

De Canadese verzorger van Keiko, Colin Baird, zegt nu een rustige fjord te zoeken "waar het dier in contact kan komen met andere zwaardwalvissen." Walvisexperts vreesden voor het leven van Keiko omdat hij de winterse kou in een fjord niet zou overleven. Het dier raakte futloos en bleef enkele dagen dicht bij de kust, mogelijk als gevolg van uitputting en shock. De lokale autoriteiten verboden iedereen binnen een straal van vijftig meter van de orka komen. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat Keiko gezond is.

Het dier werd als jong bij IJsland gevangen en vertoonde bijna twintig jaar kunstjes in amusementsparken in Canada en Mexico. Hij werd in 1998 naar IJsland teruggebracht nadat mensen die hem hadden gezien in de film 'Free Willy' uit 1993, een campagne voor zijn vrijlating waren begonnen. Nu is hij 25 jaar en weegt hij 5,6 ton.