Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 2 mei: Amerikaanse Justitieminister William Barr komt niet naar hoorzitting over Ruslandonderzoek, de rechtszaak over de uitlevering van Julian Assange is uitgesteld en Pink Floyd-drummer Nick Mason krijgt hoge Britse onderscheiding.

Jonge deelnemers doen een proef tijdens een wetenschapsfestival in de Maassilo in Rotterdam. (Foto: ANP)

Twee zilverreigers in de Indiase stad Guwahati. Jaarlijks broeden honderden paartjes in het druk bewoonde gebied. (Foto: AFP)

Soedanese demonstranten betogen tegen de militaire regering bij het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoem. (Foto: AFP)

Pink Floyd-drummer Nick Mason poseert met zijn medaille, nadat hij is benoemd tot Commander of the Order of the British Empire tijdens een ceremonie in Buckingham Palace. (Foto: AFP)

Supporters van Julian Assange in Berlijn dragen maskers van de WikiLeaks-oprichter. Donderdag werd bekend dat de rechtszaak in Engeland over de uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten is uitgesteld tot 30 mei. (Foto: ANP)

Amerikaans Congreslid Steve Cohen zet zijn tanden in een stuk kip tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. Hoofdpersoon William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, voelde zich echter niet geroepen om op te komen dagen. (Foto: AFP)

Een meisje fietst langs een tulpenveld op een zonnige lentedag in de Oekraïense hoofdstad Kiev. (Foto: AFP)

Zeeuwse hoogaarzen bij de sluis van Veere. (Foto: NU.nl/Adrie Gideonse)

Donderdag werden deze beelden vrijgegeven. De man werd door de aanrijding in een fontein gelanceerd.