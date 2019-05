De harde kern van Ajax heeft de pers gewaarschuwd om geen supporters te filmen rond wedstrijden van Ajax. Een lid van de supportersgroep sloeg dinsdag De Telegraaf-verslaggever Pim Sedee meerdere keren in het gezicht toen hij werd gefilmd voor het Tottenham Hotspur Stadium.

"Vanaf nu zijn jullie aangeschoten wild", schrijft de F-Side in een aan de media gerichte brief. Deze passage werd later verwijderd.

"Velen onder ons zijn er niet van gediend om met hun porem in de media te verschijnen", schrijft de groep. Volgens de F-Side melden veel leden zich ziek om bij wedstrijden van Ajax te kunnen zijn.

De harde kern stelt dat journalisten voorafgaand aan het duel van Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League al gewaarschuwd waren. "Gisteren deden ze het weer. Dan gebeurt er iets wat we allemaal hebben kunnen zien, een F-Sider doet wat-ie moet doen. Zorgen dat de sensatiepers ophoudt met filmen! De volgende dag komt de kater en is heel jankend Nederland 'verbaasd' over het incident!"

Ajax noemt inhoud brief 'onacceptabel'

Ajax noemt de bedreiging onacceptabel. "Wij keuren vanzelfsprekend elke vorm van geweld af. Dat geldt ook voor bedreigingen. De harde kern bedreigt journalisten die hun werk willen doen rond onze wedstrijden. Dat is onacceptabel."

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat journalisten of mediabedrijven die zich door de teksten bedreigd voelen aangifte kunnen doen. AFCA Supportersclub wil niet reageren op de brief van de F-Side.

Sedee heeft aangifte gedaan van het incident. De supporter in kwestie is opgepakt.