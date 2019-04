Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 25 april: Vladimir Poetin ontvangt Kim Jong-un in Vladivostok, Molukse motorrijders vieren de proclamatie van de Republik Maluku Selatan in Apeldoorn en de Londense politie haalt klimaatactivisten van de straat.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un geeft de Russische president Vladimir Poetin een zwaard cadeau. De twee leiders bespraken in het Russische Vladivostok onder meer het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. (Foto: AFP)

Molukse motorrijders vertrekken richting Apeldoorn voor de 69e viering van de proclamatie van de Republik Maluku Selatan (RMS). (Foto: ANP)

Een kind wordt gevaccineerd in een Chinees ziekenhuis in de noordelijke provincie Hebei. Donderdag stond in het teken van voorlichting over vaccinaties. (Foto: AFP)

Prins Harry en zijn schoonzus Catherine arriveren bij Westminster Abbey waar zij een herdenkingsdienst bijwonen ter gelegenheid van Anzac Day. Op deze nationale dag in Australië en Nieuw-Zeeland herdenken Australiërs en Nieuw-Zeelanders hun landgenoten die hebben gediend en zijn gestorven in oorlogen, conflicten en vredeshandhavende operaties. (Foto: AFP)

Een ooievaar maakt een duikvlucht boven Lavau-sur-Loire, een dorp in West-Frankrijk. (Foto: AFP)

Londense politieagenten proberen twee klimaatactivisten van straat te krijgen. (Foto: AFP)

Een Samaritaanse priester toont de Thora op de Gerizim, een hoge berg op de Westelijke Jordaanoever in Israël, waar Samaritanen in de vroege ochtend bijeen waren gekomen voor een ceremonie ter gelegenheid van Pesach. (Foto: AFP)

Indrukwekkende bliksemschichten in het noorden van Nederland. (Foto: NU.nl/Tara Kiers)

De Pakistaanse kustwacht in de stad Karachi verbrandt een grote stapel met in beslag genomen drugs. (Foto: AFP)