Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 24 april: de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un arriveert in Vladivostok voor een top met de Russische president Vladimir Poetin, premier Mark Rutte bezoekt Zeeland en een pasgeboren olifant speelt met water in een Duitse dierentuin.

Demonstranten houden gele paraplu's vast nadat vier prominente activisten in Hongkong zijn veroordeeld tot celstraffen. Het gaat om leiders van de prodemocratische protestbeweging Occupy die in 2014 een deel van het openbare leven in de metropool stillegde met massabetogingen. (Foto: AFP)

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is woensdag aangekomen in de Russische stad Vladivostok en wordt welkom geheten tijdens een speciale ceremonie. Donderdag zal hij de Russische president Vladimir Poetin voor het eerst ontmoeten. (Foto: AFP)

Premier Mark Rutte aan de lunch met bewoners, personeel en familie bij de GGZ-instelling Zeeuwse Gronden tijdens zijn werkbezoek aan Zeeland. Zijn rondgang door de provincie staat in het teken van krimp in de regio. (Foto: ANP)

Een lid van de Pauselijke Zwitserse Garde staat op wacht bij de bloemen tijdens het wekelijkse publieke verschijn van paus Franciscus op het Sint Pietersplein in het Vaticaan. (Foto: AFP)

Het pasgeboren olifantenkalf 'Gus' ligt onder zijn moeder 'Sabie' terwijl een dierenverzorger hem nat spuit in een Duitse dierentuin. (Foto: AFP)

Julian Alaphilippe wint voor het tweede jaar op rij de Waalse Pijl. De Fransman verslaat op de Muur van Hoei Astana-renner Jakob Fuglsang. (Foto: ProShots)

Egyptische archeologen hebben tientallen mummies gevonden in een grafkelder in Aswan. Waarschijnlijk waren dit de lichamen van een moeder en haar dochter. (Foto: Egyptisch ministerie van Antiquiteiten)

Een moedereend zwemt met haar kroost door de sloot (Foto: NU.nl/Martha Reumermann)