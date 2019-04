Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 19 april: Strandseizoen geopend in Scheveningen, het kleinste jongetje ter wereld is uit het ziekenhuis en vieringen op Goede Vrijdag.

In Scheveningen is vrijdag het strandseizoen geopend. Dat gebeurde onder warme temperaturen, al waarschuwde de reddingsbrigade nog voor het koude zeewater. (Foto: ANP)

YouTuber Enzo Knol signeerde vrijdagmiddag de eerste exemplaren van zijn eigen munt. De Koninklijke Nederlandse Munt produceerde de munt speciaal voor hem. (Foto: ANP)

In Oekraïne wordt met spanning gewacht op een debat dat vrijdagavond start tussen presidentskandidaten Petro Porosheko en de cabaretier Volodymyr Zelensky. (Foto: AFP)

Wereldwijd zijn er op Goede Vrijdag vieringen rondom Jezus' lijden. In Libanon werd de kruisiging van Jezus nagespeeld. (Foto: AFP)

Een man wordt gearresteerd en weggedragen bij de klimaatmars in Londen. Zeker vierhonderd aanwezigen zijn deze vrijdag gearresteerd. (Foto: AFP)

De zes maanden oude Ryusuke Sekiya mag vandaag het ziekenhuis verlaten. Hij is de jongste baby ooit die een keizersnede overleefde. Ryusuke zag na 24 weken en 5 dagen al het levenslicht. (Foto: ANP/AFP)

Bengaalse vrouwen protesteren in de Bengaalse hoofdstad Dhaka. Daar overleed de negentienjarige Nusrat Jahan Rafi vorige week, nadat ze in brand was gestoken omdat ze aangifte had gedaan van een zedenmisdrijf. (Foto: AFP)