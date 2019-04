De dag verloopt zonnig met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Enkel 's ochtends zijn er wolkensluiers mogelijk.

Zaterdag houdt dat beeld aan en kan het zelfs een graad warmer worden: 25 graden. Op de Wadden kan het kwik wat achter blijven.

Zondag is de lucht op verschillende plekken wat minder zacht. In het noorden wordt het dan 18 tot 19 graden worden, terwijl in Limburg een temperatuur van 24 graden verwacht wordt.

De regen is dit weekend in geen velden of wegen te bekennen.