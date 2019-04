Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 16 april: de Rotterdamse bisschop zegent bloemen voor het Vaticaan, de Notre-Dame één dag na het uitbreken van een grote brand en de ontploffing van vliegtuigbommen in Zeeland.

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland blijft na een hertelling van alle stemmen hetzelfde. Statenlid Johan van Slooten van CDA feliciteert Arief Khedoe, lijstrekker van DENK, na de bekendmaking van de resultaten. (Foto: ANP)

Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh keren terug in de collectie van het Van Gogh Museum. De schilderijen 'Zeegezicht bij Scheveningen' en 'Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen' zijn de afgelopen tijd onderzocht en gerestaureerd. (Foto: ANP)

Bisschop Hans van de Hende van Rotterdam zegent een lading bloemen voordat deze vanuit de Keukenhof op transport gaat naar Rome, waar ze te zien zullen zijn als paus Franciscus op Eerste Paasdag de traditionele zegen urbi et orbi uitspreekt. (Foto: ANP)

De grote brand in de Notre-Dame is dinsdagochtend gedoofd. Het vuur was een dag eerder uitgebroken. (Foto: AFP)

Hoewel de schade enorm is, is een deel van de wereldberoemde kathedraal behouden gebleven. (Foto: AFP)

Voor de restauratie van het iconische bouwwerk zijn al miljarden euro's ingezameld. Hoeveel geld er precies nodig is, is vooralsnog onbekend. (Foto: AFP)

Ook de oorzaak van de brand in de Notre-Dame is nog niet bekend. Daar doen de autoriteiten onderzoek naar. (Foto: AFP)

Twee Britse vliegtuigbommen zijn in het Zeeuwse Breskens tot ontploffing gebracht. De explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden begin deze maand gevonden in het recreatie- en natuurgebied in aanleg.

Een moedereen met haar kroost. (Foto: NU.nl/Martha Reumermann)

De Noorse minister Kjell Borge Freiberg van Petroleum en Energie, Duitse bondskanselier Angela Merkel en E.ON-bestuursvoorzitter Johannes Teyssen poseren met kinderen tijdens de openingsceremonie van een E.ON-windmolenpark in het Duitse Sassnitz. (Foto: AFP)

Stembiljetten voor de Indonesische presidents- en parlementsverkiezingen worden via zelfgemaakte vlotjes naar overstroomde gebieden in Bandung gebracht. De stembusgang is op woensdag. (Foto: AFP)

De Zweedse Greta Thunberg geeft een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Het zestienjarige meisje is het boegbeeld van de 'klimaatspijbelaars'. (Foto: EPA)