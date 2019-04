Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 15 april: Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer, duizenden milieudemonstranten in Londen en verjaardagsviering oprichter Noord-Korea.

Inwoners van de Nepalese hoofdstad Kathmandu zingen en dansen, terwijl er met gekleurd poeder wordt gegooid. Het Bisket Jatra festival is een van de festiviteiten rond het Nepalees Nieuwjaar. (Foto: EPA)

Ook in Cambodja vinden nieuwjaarsfestiviteiten plaats. Tijdens de jaarwisseling in dit Aziatische land is het gebruikelijk om elkaar nat te maken met water. (Foto: EPA)

Het slachtoffer in de zaak rond de mishandeling door twee Nederlandse broers in Praag toont een foto van zijn verwondingen. Hij raakte vorig jaar ernstig gewond toen hij aan het werk was in een restaurant. (Foto: ANP)

Een gans met zeven pullen in Zuidoost-Brabant. (Foto: NU.nl/Ben Saanen)

Jongeren na het debat met minister Wiebes over Milieu en Klimaat in de Tweede Kamer tijdens het Nationaal Jeugddebat. (Foto: ANP)

Amersfoort maakt zich klaar voor Koningsdag. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag dit jaar in deze Utrechtse stad. (Foto: ANP)

Een hevige zandstorm is over de Pakistaanse stad Karachi getrokken. Het zicht op de wegen was door de storm zeer slecht. Er zijn drie doden en twintig gewonden gevallen.

Sumoworstelaars doen mee aan een 'Yasukuni', een ceremonieel toernooi, bij de Yasukuni-schrijn in het Japanse Tokio. Meer dan zesduizend toeschouwers wonen het eendaagse evenement bij. (Foto: AFP)

Sumoworstelaars onderweg naar het toernooi, waar ongeveer honderd mannen aan meedoen. (Foto: AFP)

Toeristen in de Duitse stad Bonn nemen foto's in de Breite Strasse en Heerstrasse. De twee straten staan bekend om de vele bloesems. (Foto: EPA)

Milieudemonstranten van de groep Extinction Rebellion zitten op een weg in Londen. Om aandacht te vestigen op klimaatverandering, blokkeren ze onder meer vijf drukke wegen in de Engelse hoofdstad. Er kwamen duizenden demonstranten bijeen. (Foto: AFP)

Noord-Koreaanse studenten vieren de verjaardag van voormalig leider Kim Il Sung. De stichter van Noord-Korea overleed in 1994 op 82-jarige leeftijd. (Foto: AFP)

Een vrouw wandelt door een bos bij Moskou, waar weer sneeuw gevallen is. (Foto: AFP)