Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 13 april: sneeuw in het noordoosten van Nederland, bloemencorso in de Bollenstreek en hervatting van Soedanese protesten.

Belangstellenden op een bijen- en natuurmarkt in Doorn. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de nationale bijentelling die dit weekend plaatsvindt. Deelnemers houden een half uur bij hoeveel en welke bijen ze hebben gezien. (Foto: ProShots)

Opnieuw zijn er protesten in Soedan. De actievoerders eisen een burgerregering in het Afrikaanse land, nadat de macht donderdag werd overgenomen door het leger. (Foto: AFP)

Een visagist werkt de make-up van een Pakistaanse bruid. De vrouw treedt in het huwelijk in Karachi, waar door een welzijnsorganisatie voor vijftig koppels een massabruiloft is georganiseerd. (Foto: EPA)

Zaterdag is een kleine hoeveelheid sneeuw gevallen in het noordoosten van Nederland.

Zo lag op onder meer Ameland een laagje sneeuw. (Foto: NU.nl/Johan Bolijn)

Een man laat een rookbom afgaan tijdens een actie van de 'Gele Hesjes' in het Franse Toulouse. De protestbeweging is al op 22 achtereenvolgende zaterdagen actief. (Foto: EPA)

Indonesische dansers tonen hun steun voor de Indonesische presidentskandidaat Joko Widodo. De parlements- en presidentsverkiezingen vinden op 17 april plaats. (Foto: EPA)

De bloemencorso passeert Noordwijk. De praal- en luxewagens rijden vanuit deze gemeente naar Haarlem, waar ze zondag in het centrum van de stad zullen staan. (Foto: ProShots)

Prinses Beatrix bezoekt in Bergeijk een tentoonstelling over wijlen kunstenaar Ad Dekkers, waar alle maquettes van zijn werken bij elkaar zijn gebracht. (Foto: ANP)