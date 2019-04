Een man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt na een uitslaande brand in een gebouw aan de Hilledijk in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het slachtoffer uit het raam gesprongen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mensen raakten eveneens gewond en werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand was uitgeslagen naar meerdere verdiepingen van het pand. De brandweer kwam ter plaatse met meerdere hulpdiensten om de brand te blussen.

Enkele naastgelegen panden werden uit voorzorg ontruimd. De Hilledijk was in beide richtingen afgezet.

De brand is inmiddels onder controle. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.