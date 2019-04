Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 12 april: Koning Willem-Alexander opent Koningsspelen, pasgeboren nevelpanters in Ouwehands Dierenpark en klimaatactie in Utrecht.

Koning Willem-Alexander opent de zevende editie van de Koningsspelen in de Friese plaats Lemmer. Dit jaar staat het thema water drinken centraal. (Foto: ANP)

Belangstellenden bekijken Crying Girl on the Border van de Amerikaanse fotograaf John Moore, de winnaar van de World Press Photo-wedstrijd van 2019. Dit is een van de 160 foto's die te zien zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. (Foto: ANP)

De Filipijnse autoriteiten vernietigen in beslag genomen namaakgoederen in Manilla. In totaal wordt vrijdag voor 1,1 miljoen euro aan goederen vernietigd. Dit is slechts een deel van de vangst van 2018, toen in totaal 403 miljoen euro aan namaakgoederen werd onderschept. (Foto: EPA)

Londense scholieren voeren actie voor het klimaat. Net zoals in veel andere landen gaan 'klimaatspijbelaars' in het Verenigd Koninkrijk de straat op om meer maatregelen tegen klimaatverandering te eisen. (Foto: AFP)

Er zijn twee nevelpanters geboren in Ouwehands Dierenpark. De dierentuin in Rhenen verwelkomde in februari ook al een nestje. Toen ging het om een drieling. (Foto: Ouwehands Dierenpark Rhenen)

Algerijnse demonstranten maken gebaren naar de veiligheidsdiensten die het hoofdpostkantoor in Algiers verlaten. Ondanks dat president Abdelaziz Bouteflika is afgetreden, houden de protesten tegen de regering aan. (Foto: AFP)

Medewerkers van de luchtvaartmaatschappij Jet Airways voeren actie op het vliegveld in het Indiase Mumai. Vanwege financiële problemen zijn meerdere vluchten geschrapt. (Foto: AFP)

Jongeren in Utrecht liggen voor dood op de grond om aandacht te vragen voor het klimaat. (Foto: ProShots)

Een eekhoorn op een boom in Marseille. (Foto: AFP)

Duizenden Soedanezen gingen in de Soedanese hoofdstad Khartoem de straat op om te eisen dat het leger afstand doet van de macht. (Foto: AFP)

Rico Verhoeven gaf vrijdag een kickboksworkshop aan dertig jongeren met een verstandelijke beperking. De workshop is onderdeel van Young Impact, een organisatie die jongeren motiveert iets terug te doen voor de maatschappij.