De driehoek in Amsterdam, bestaande uit de korpschef van de politie, de hoofdofficier van justitie en de burgemeester, gaat onderzoek doen naar het politieoptreden voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax tegen Juventus.

Dat gebeurt op verzoek van burgemeester Femke Halsema, meldt stadszender AT5.

De situatie liep woensdag behoorlijk uit de hand, nadat er bij de Johan Cruijff ArenA enkele fakkels waren aangestoken. De mobiele eenheid besloot daarop met twee waterkanonnen op supporters te spuiten, onder wie kinderen en mensen in rolstoelen.

Bovendien werden politiepaarden ingezet om de menigte uiteen te drijven. Beide acties leidden tot verontwaardigde reacties van Ajax-fans, die het optreden buitenproportioneel noemden.

Aanwezige wethouder: 'situatie enorm chaotisch'

Een van hen is D66-wethouder in Amsterdam, Reinier van Dantzig. Hij was aanwezig bij de Johan Cruijff ArenA en vond de situatie 'enorm chaotisch'. Hij vraagt zich openlijk af waarom de driehoek voor een vuurwerkverbod heeft gekozen.

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki hoorde dat veel Amsterdammers met kinderen zonder de wedstrijd te hebben gezien naar huis zijn gegaan. "Juist daarom is het belangrijk dat uitleg wordt gegeven over de keuze om een grote eenheid van de ME en waterkanonnen in te zetten."