Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 11 april: hertelling stembiljetten in Flevoland, grote beschermingsoefening in de Rotterdamse haven en de arrestatie van WikiLeaks-oprichter Julian Assange.

De 160.000 uitgebrachte stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland worden opnieuw geteld. De hertelling is aangevraagd door het CDA, deze partij komt tien stemmen tekort voor een vierde zetel. Het hoofdstembureau in Lelystad maakt dinsdag de definitieve uitslag bekend. (Foto: ANP)

De World Press Photo-tentoonstelling wordt opgebouwd in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De expositie van de internationale persfotowedstrijd bevat ruim 160 persfoto's van 42 fotografen uit 22 landen, onder wie 3 uit Nederland. (Foto: ANP)

WikiLeaks-voorman Julian Assange is door de Britse politie gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen, nadat het Zuid-Amerikaanse land zijn asiel had ingetrokken.

Vrouwen van een Indiase stam laten zich fotograferen, nadat ze hebben gestemd. De stembusgang, die zes weken duurt, draait om de verdeling van de zetels in het parlement. (Foto: AFP)

Soedanezen vieren dat president Omar Al Bashir is afgezet. Daarmee komt na dertig jaar een einde aan zijn bewind. (Foto: AFP)

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) ontmoet zijn Turkse ambtsgenoot Mevlüt Çavusoglu in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dit is het eerste bezoek van Cavusoglu aan Nederland sinds de hoogopgelopen diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije in maart 2017. (Foto: ANP)

De zonsopkomst in Zuidoost-Brabant. (Foto: NU.nl/Ben Saanen)

Een demonstratie tijdens de grote havenbeschermingsoefening in Rotterdam. De betrokken partijen hopen hiermee beter voorbereid te zijn op een groot incident of acute terrorismedreiging. (Foto: ANP)

De betrokkenen zijn de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht, de Dienst Speciale Interventies (DSI), de Kustwacht, het Havenbedrijf Rotterdam, de Rotterdamse politie-eenheid en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. (Foto: ANP)