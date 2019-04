Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 10 april: Eerste foto van een zwart gat, de bollenvelden in bloei en EU-leiders in Brussel om over uitstel Brexit te praten.

Algerijnse demonstranten worden met een waterkanon verdreven door de politie. In Algiers vinden opnieuw protesten plaats tegen het regime. Na het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika zijn deze gericht op interim-president Abdelkader Bensalah. (Foto: EPA)

Premier Mark Rutte ontmoet EU-commissaris Jean-Claude Juncker in aanloop naar een bijeenkomst van de Europese Unie. De lidstaten bepalen woensdagavond of de Brexit opnieuw uitgesteld kan worden op verzoek van het Verenigd Koninkrijk. (Foto: EPA)

Reeën op een veld in Algermissen, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. (Foto: AFP)

Leden van jongerenbeweging Exxpose overhandigen 40.000 symbolische handtekeningen van het burgerinitiatief 'Ik ben onbetaalbaar' aan leden van de Tweede Kamer. Daarmee pleiten ze voor het strafbaar maken van prostitutie. (Foto: ANP)

Een meerkoet voedt haar kroost in Zaandijk. (Foto: Mirjam Smits)

Dit is de eerste foto ooit gemaakt van een zwart gat. Het bestaan ervan is een bevestiging van Albert Einsteins algemene relativiteitstheorie. (Foto: EHT Collaboration)

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt maken plezier voorafgaand aan de lancering van de eerste icederby, een wedstrijd tussen langebaanschaatsers en shorttrackers. (Foto: ANP)

De bollenvelden in de Bollenstreek in Zuid-Holland staan in volle bloei. (Foto: ANP)

Een fazant in het land. (Foto: Erik de Rijk)