Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 9 april: Bloemenzee op plek aanslag Utrecht opgeruimd, handgranaat gevonden bij supportershome ADO Den Haag en treinverkeer ontregeld door kapotte bovenleiding.

Koning Willem-Alexander brengt samen met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) een werkbezoek aan de GasVrij-modelwoning aan de Gasinjestraat. (Foto: ANP)

De bloemenzee op het 24 Oktoberplein in Utrecht wordt opgeruimd. Op het plein legden mensen massaal bloemen, knuffelbeesten, kaarten, tekeningen en kaarsen neer na de aanslag in een tram op 18 maart. (Foto: ANP)

Bij het supportershome van ADO Den Haag is een handgranaat gevonden. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) verwijderd en onschadelijk gemaakt. (Foto: ANP)

Een zwaan slaat zijn vleugels uit op de Alster in Hamburg. De vogels keerden terug op de rivier, nadat zij de afgelopen maanden overwinterden in een speciale accommodatie. De Alster-zwanen staan in Hamburg symbool voor vrijheid en onafhankelijkheid. (Foto: AFP)

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat naast Taka Taka tijdens haar bezoek aan de homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Halsema en wethouder Udo Kock zijn op werkbezoek in de Amerikaanse metropool. (Foto: ANP)

Het Algerijnse parlement heeft zoals verwacht Abdelkader Bensalah tot interim-president gekozen. Voor tegenstanders van het regime is Bensalah geen alternatief voor Abdelaziz Bouteflika, maar slechts een lid van diens regerende kliek, die 'de macht' wordt genoemd. Tegenstanders gingen daarom opnieuw de straat op. (Foto: AFP)

Een huis is omringd door het water in het door overstromingen geteisterde Iran. Het land kampt al drie weken met aanhoudende regenval en heeft nog meer steden en dorpen in de regio Khuzestan ontruimd. (Foto: AFP)

Libelle-lezeressen zijn bijeengekomen in het Libelle Nieuwscafé in Den Haag. Het blad vierde zijn 85-jarig jubileum. (Foto: ANP)

Het treinverkeer in de Randstad was flink ontregeld door een kapotte bovenleiding tussen Weesp en Duivendrecht. (Foto: Jules Jessurun)

Taekwondovechters voeren een demonstratie uit tijdens de jaarlijkse vechtkunstkampioenschappen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. (Foto: AFP)