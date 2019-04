Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 8 april: snorfietsers moeten de Amsterdamse rijbaan op, een sportvliegtuig neergestort in Hilversum en opening aspergeseizoen in Duitsland.

Snorfietsen moeten binnen de ring A10 op de rijbaan rijden. De maatregel is genomen om de fietspaden in de stad te ontlasten. (Foto: ANP)

Velden met hyacinten in de buurt van Lisse. (Foto: NU.nl/Manon Boeije)

Fans van Michael Jackson zijn boos dat een filiaal van McDonald's in Best een standbeeld van de zanger heeft verwijderd. Ze hebben actiegevoerd bij het hoofdkantoor van de keten in Amsterdam. (Foto: ANP)

Een gewapende groepering die trouw is aan de international erkende regering van Libië treft voorbereidingen voor gevechten tegen de troepen van Khalifa Haftar. Zij zijn bezig met een opmars naar de hoofdstad Tripoli. (Foto: AFP)

De Belgische premier Charles Michel bezoekt in Rwanda de plek waar tien Belgische VN-medewerkers werden gedood tijdens de genocide in het Afrikaanse land. Michel is in Rwanda om te herdenken dat de genocide 25 jaar geleden plaatsvond. (Foto: AFP)

De aspergekoningin van de Duitse gemeente Beelitz opent het aspergeseizoen met vrouwen in traditionele werkkleding. (Foto: EPA)

Noord-Korea heeft foto's vrijgegeven van Kim Jong-uns bezoek aan een winkelcentrum in het Aziatische land. De Noord-Koreaanse leider werd gefotografeerd in onder meer een schoenenwinkel. (Foto: KCNA/AFP)

Een klein vliegtuig is neergestort in Hilversum. De twee inzittenden zijn na een reddingsactie bevrijd uit de boom waar het vliegtuig in was beland.

Oud-voetballer Willem van Hanegem neemt in het Rijksmuseum de nieuwe Eredivisie-bal voor het seizoen 2019/2020 in ontvangst. (Foto: ANP)

India maakt zich klaar voor de parlementsverkiezingen in het land. De verkiezingen bestaan uit zeven rondes, waarvan de eerste plaatsvindt op 11 mei. De verkiezingsresultaten worden op 23 mei bekendgemaakt. (Foto: EPA)