Het Rode Kruis heeft een lesmodule ontwikkeld, waarin de hulporganisatie aan scholieren uitlegt dat hulp bieden na een ongeluk meer gewenst is dan video's maken.

Het Rode Kruis schrijft in een persbericht dat filmen na ongelukken in plaats van hulpverlening "regelmatig" voorkomt. Met de les 'niet filmen maar helpen' hoopt de organisatie jongeren mee te geven dat ze beter 112 kunnen bellen dan dat ze met hun telefoon filmen.

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat bijna 90 procent van de Nederlanders het onacceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk.

"Maar er is een drempel om er iets van te zeggen", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. "Als we dit bespreekbaar maken, zorgen we ervoor dat mensen er extra over nadenken voordat zij hun telefoon erbij pakken."

De module is opgenomen in de online les 'Hero of Humanity' van het Rode Kruis. Leerlingen krijgen videofragmenten van situaties op straat te zien, waarna ze kunnen bepalen hoe zij zouden reageren. Het is de bedoeling dat na de les een gesprek in de klas volgt om keuzes en afwegingen te bespreken.