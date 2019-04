Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 6 april: kleurrijke bloemenvelden in Lisse, herdenking genocide in Rwanda en 'Gele Hesjes'-protest in Parijs.

In winkelcentrum de Kajuit in Groningen heeft een plofkraak voor veel ravage gezorgd. Woningen en winkels in de omgeving moesten worden ontruimd. (Foto: ANP)

Jeugdspelers van een hockeyclub in Hilversum smeren zichzelf in met zonnebrandcrème. In het kader van de landelijke actie van Sport ZonVeilig werd de crème uitgedeeld. (Foto: ANP)

Het dodental na cycloon Idai is inmiddels opgelopen tot 843. (Foto: AFP)

Rwanda herdenkt dat 25 jaar geleden in het land een genocide plaatsvond. De autoriteiten schatten dat in totaal zo'n 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's zijn vermoord door extremistische Hutu's. (Foto: EPA)

Activisten voeren in Kaapstad actie voor olifanten en neushoorns. Ze eisen betere bescherming voor de bedreigde diersoorten en stellen dat het tijd is voor een wereldwijd verbod op handel in ivoor en neushoornhoorns. (Foto: AFP)

Een luchtfoto van bloemenvelden in het Zuid-Hollandse Lisse. De bollenstreek trekt elk voorjaar toeristen uit binnen- en buitenland. (Foto: ANP)

Duncan Laurence, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, wordt opgewacht door fans voor een foto voorafgaand aan de persdag van Eurovision in Concert. Het concert is een voorproefje op het internationale muziekevenement. (Foto: ANP)

Franse 'Gele Hesjes' voeren opnieuw actie in Parijs. Ze demonstreren al 21 weken op rij op zaterdag. (Foto: AFP)