Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 5 april: migranten botsen met de Griekse politie, zoekactie naar Marjo Winkens en herdenking van overleden familieleden in Azië.

Migranten en vluchtelingen botsen met de Griekse oproerpolitie bij het vluchtelingenkamp in Diavat. De groep, bestaande uit honderden mensen, wil na anonieme oproepen op sociale media lopend de noordelijke landgrens oversteken. (Foto: AFP)

Supporters van WikiLeaks-oprichter Julian Assange protesteren bij de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, nadat er geruchten ontstonden over dat de ambassade Assange wil uitzetten. De Australiër woont al jaren in het pand. (Foto: EPA)

Koning Willem-Alexander krijgt een pan paella aangeboden van de Spaanse kunstenaar Nacho Carbonell. Dit gebeurde tijdens een bezoek aan een creatieve broedplaats in Eindhoven. (Foto: ANP)

Actievoerders bieden een dagvaarding aan bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Milieudefensie en zes andere organisaties stellen de oliemaatschappij aansprakelijk voor klimaatschade. (Foto: ANP)

De politie zoekt in het Limburgse Beesel voor het laatst naar de sinds 1975 vermiste Marjo Winkens, die destijds zeventien jaar oud was. Na vijf dagen zoeken is de actie gestopt. (Foto: ANP)

Een overleden persoon in de Chinese stad Guangzhou wordt door zijn nabestaanden herdacht. Tijdens het jaarlijkse Qingmingfestival worden in het Aziatische land massaal overleden familieleden bezocht. (Foto: EPA)

Ook in Hongkong worden overleden familieleden herdacht. (Foto: EPA)

Linksgeoriënteerde politieke partijen gooien stoelen naar elkaar na afloop van een debat in Zuid-Afrika. Daarmee uitten ze hun ontevredenheid over de aangekondigde landelijke hervormingen.

De Energy Observer legt als eerste waterstofschip ter wereld aan in de Amsterdamse haven. Het elektrisch aangedreven schip functioneert zonder uitstoot van broeikasgassen of fijnstof door gebruik te maken van koolstofvrije waterstof uit zeewater. Het schip is bezig met een reis over de wereld. (Foto: ANP)

Mark Rutte ging vrijdag met scholieren op de foto op het Binnenhof. Kort na het fotomoment trok de minister-president een sprint naar binnen. Waarom hij ineens zo'n haast had, is niet bekend. De andere kabinetsleden arriveerden namelijk pas nadat Rutte al binnen was.