De politie heeft donderdagochtend een man met een wapenstok, een zogenaamde ploertendoder, aangehouden in een trein bij station Utrecht Centraal.

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat er een melding binnenkwam over een man die met een wapen zou rondlopen in de trein.

Nadat de politie ter plaatse kwam, ontdekten de agenten dat de verdachte een ploertendoder in zijn kleding had verstopt. Een ploertendoder is een gevechtswapen, vergelijkbaar met een gummiknuppel, dat bestaat uit een flexibele stok met een harde knop aan het uiteinde.

Wat de man van plan was met de knuppel, is nog onbekend.

Over de identiteit van de verdachte kan de politie nu nog niks zeggen. De politie onderzoekt het incident en de man wordt donderdag gehoord.

De trein is wegens het incident tijdelijk stilgezet. Nadat de man was aangehouden is, is het treinverkeer weer hervat.