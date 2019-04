Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 3 april: de Tweede Kamer debatteert over de rapporten in de zaak-Anne Faber, een eeuwenoud scheepswrak is aangetroffen en opnieuw Brexit-protesten.

De vondst van een scheepswrak uit 1538 is woensdag bekendgemaakt. Het wrak werd gevonden tijdens de berging van de containers die begin januari op de Noordzee van het schip MSC Zoe vielen.

In het wrak lag nog koper dat onder meer werd gebruikt om munten van te maken, waarmee later tijdens de Gouden Eeuw werd betaald door handelslieden. Het is de oudste koperen scheepslading die ooit in Nederland is gevonden. (Foto: ANP)

Dertienduizend schoolkinderen krijgen dit schooljaar een gratis fietshelm in het kader van een project van de ANWB en de Edwin van der Sar Foundation. De eerste exemplaren zijn vanochtend uitgedeeld op een school in Doetinchem. (Foto: ANP)

Fotografen wachten in het Amerikaanse Washington op de zonsopgang om foto's te maken van bloesems. (Foto: AFP)

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming tijdens een debat over de rapporten in de zaak-Anne Faber. (Foto: ANP)

Opnieuw protesten voor het Britse parlement in Londen. Premier Theresa May voert woensdag gesprekken met leiders van oppositiepartijen. (Foto: AFP)

De politici zullen proberen de huidige Brexit-impasse te doorbreken. Er is nog steeds geen akkoord goedgekeurd voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. (Foto: AFP)

Een grote voorraad petflessen bij een gloednieuwe recyclefabriek in het Zwitserse Bilten. De woensdag officieel geopende fabriek wordt gezien als de modernste fabriek waar petflessen kunnen worden gerecycled. (Foto: EPA)