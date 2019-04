Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 1 april: internationale luchtvaartoefening in Friesland, watermeloenenseizoen in Bangladesh en een verwoestende storm in Nepal.

Prinses Mabel van Oranje neemt als voorzitter van Girls not Brides International de tussentijdse resultaten van drie Nederlandse kindhuwelijkallianties in ontvangst. De allianties strijden in zeventien landen tegen huwelijken met kinderen. (Foto: ANP)

Een groep geiten loopt door de Heemskerkerduin in Noord-Holland. (Foto: NU.nl/Fons van Noorden)

Arbeiders in Bangladesh laden watermeloenen uit in Dhaka. Veel schepen met watermeloenen, die nu in het seizoen zijn, zijn gearriveerd om de markten van het fruit te voorzien. (Foto: EPA)

Een drukke ochtendspits in de Duitse hoofdstad Berlijn. Doordat een groot deel van het openbaar vervoer platligt vanwege een staking, was het extra druk bij de vervoerders die wel volgens dienstregeling reden. (Foto: EPA)

Chinese militairen bekijken de resten van Chinese soldaten die in de Koreaanse Oorlog (1950-1953) zijn omgekomen. De botresten zijn recent aangetroffen bij de opgravingen in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. (Foto: EPA)

Vliegtuigspotters op de eerste dag van Frisian Flag. Tot en met 12 april oefenen piloten in zo'n vijftig (jacht)vliegtuigen grote en complexe internationale missies. Hiervoor vertrekken ze vanaf de vliegbasis Leeuwarden.

Inwoners van het Nepalese dorp Bhaluhi rusten tussen het door storm veroorzaakte puin. Door het natuurgeweld zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen en honderden anderen gewond geraakt. (Foto: EPA)

Een bij verzamelt nectar in de Duitse stad München. In de stad staan momenteel onder meer Japanse kersenbomen in bloei. (Foto: AFP)