De lokale verkiezingen in Turkije hebben een flinke nederlaag voor de partij van president Recep Tayyip Erdogan opgeleverd. Istanboel, de grootste stad van het land, en hoofdstad Ankara lijken zelfs allebei in handen van de oppositie komen.

In de hoofdstad Ankara heeft de partij van Erdogan een nederlaag geleden. Daar gaat oppositiekandidaat Masur Yavas met meer dan 50 procent van de stemmen aan kop. Ruim 90 procent van de stemmen is daar geteld.

Daarmee komt er na 25 jaar een einde aan de machtspositie van de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) en diens voorloper in de Turkse hoofdstad. In zeven van de twaalf grote steden komt de oppositie voorlopig als winnaar uit de bus, waaronder in Antalya, Adana en Izmir.

Ook in Istanboel lijkt de partij van Erdogan een nederlaag te lijden. Ekrem Imamoglu, de kandidaat namens de Republikeinse Volkspartij (CHP), heeft daar al de overwinning geclaimd.

"Wij hebben gewonnen in Istanboel, dat is heel duidelijk", aldus Imamoglu tegen verslaggevers in de grootste stad van Turkije.

Nek-aan-nekrace in Istanboel

De stembusgang in Istanboel draaide ondanks een overweldigend verschil in media-aandacht uit op een nek-aan-nek race tussen oud-premier Binali Yildirim en Imamoglu.

Rond middernacht lokale tijd was het verschil tussen de twee kandidaten minder dan 4.000 stemmen. Winst in Istanboel is van groot psychologisch belang voor de landelijke partijen. “Wie Istanboel wint, wint Turkije”, luidt een bekend gezegde in het land.

Yildirim had eerder aangekondigd dat hij in Istanboel had gewonnen. Volgens het laatste dataverkeer van het hoogste kiesorgaan van Turkije (YSK) naar de politieke partijen ging oppositiekandidaat Imamoglu echter aan kop.

Kort daarna besloot de YSK geen informatie meer door te geven. De officiële uitslag zal pas bekend worden als het Staatscourant komt.

'Verliezen is onderdeel van democratie'

President Erdogan gaf rond 22:15 lokale tijd een eerste reactie, waarin hij zijn electorale partner, de ultranationalistische Partij Nationale Beweging (MHP) bedankte. De president toonde zich opvallend mild. Hij claimde weliswaar direct een grote overwinning, hij erkende tevens dat het niet overal even goed was gegaan.

"De AKP neemt zijn verlies waar de oppositie als winnaar uit de bus is gekomen. Verliezen is onderdeel van het democratisch proces", aldus de president, die eerder nog had gedreigd met afzettingsprocedures.

Hij beloofde verder direct na de verkiezingen werk te zullen maken van economische hervormingen. Ook waarschuwde hij dat terreurbewegingen "geen centimeter ruimte" zullen krijgen.

'Maak je geen zorgen'

Rond 01:00 hield Erdogan in Ankara zijn traditionele balkonspeech. Hij benadrukte dat zijn partij en het samenwerkingsverband met de MHP nog altijd de grootste van het land zijn.

Ook zei hij dat de partij bij zichzelf te raden moet gaan over het verlies in sommige steden." We hebben onze boodschap niet goed over kunnen brengen."

Erdogan repte niet over een mogelijke overwinning in Istanboel en zei te willen wachten op het officiële resultaat. “Wees niet teleurgesteld en maak je geen zorgen”, drukte hij de toehoorders op het hard. Erdogan herhaalde zijn belofte van structurele hervormingen om zo de economie te versterken.