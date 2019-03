De lokale verkiezingen in Turkije hebben vooralsnog geen grote winst voor de partij van president Recep Tayyip Erdogan opgeleverd. De hoofdstad Ankara komt zelfs in handen van de oppositie.

Daar gaat oppositiekandidaat Masur Yavas met meer dan 50 procent van de stemmen aan kop. Ten tijde van schrijven was 87 procent van de stemmen geteld.

Daarmee lijkt er na 25 jaar een einde te komen aan de machtspositie van de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) en diens voorloper in de Turkse hoofdstad. In zeven van de twaalf grote steden komt de oppositie voorlopig als winnaar uit de bus, waaronder in Antalya, Adana en Izmir.

In Istanboel is nog geen winnaar bekend. Daar ontwikkelt zicht ondanks een overweldigend verschil in media-aandacht een nek-aan-nek strijd tussen oud-premier Binali Yildirim en Ekrem Imamoglu namens de Republikeinse Volkspartij (CHP).

Rond middernacht lokale tijd was het verschil tussen de twee kandidaten minder dan 4.000 stemmen. Winst in Istanboel is van groot psychologisch belang voor de landelijke partijen. “Wie Istanboel wint, wint Turkije”, luidt een bekend gezegde in het land.

'Verliezen is onderdeel van democratie'

President Erdogan gaf rond 22:15 lokale tijd een eerste reactie, waarin hij zijn electorale partner, de ultranationalistische Partij Nationale Beweging (MHP) bedankte. De president toonde zich opvallend mild. Hij claimde weliswaar direct een grote overwinning, hij erkende tevens dat het niet overal even goed was gegaan.

"De AKP neemt zijn verlies waar de oppositie als winnaar uit de bus is gekomen Verliezen is onderdeel van het democratisch proces", aldus de president, de eerder nog had gedreigd met afzettingsprocedures.

Hij beloofde verder direct na de verkiezingen werk te zullen maken van economische hervormingen. Ook waarschuwde hij dat terreurbewegingen "geen centimeter ruimte" zullen krijgen.