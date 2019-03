Vrijdagochtend kan het lokaal mistig zijn, vooral in het westen. Verder is er volop zon en loopt het kwik op tot zeventien graden.

De dag begint met temperaturen die tussen de één en vijf graden liggen. Er trekken wolkenvelden over het land en er zijn brede opklaringen. In de middag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog.

Zaterdag is het op de meeste plaatsen een graad warmer. In de middag ontstaan er stapelwolken en kan er lokaal een buitje vallen.



Zondag is het zonniger, maar ook kouder. Het wordt dan ongeveer elf graden.