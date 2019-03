De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd komen donderdag met rapporten over de zaak-Anne Faber. Volgens ingewijden zijn de conclusies "pittig" en zullen de conclusies een grote impact hebben.

Mogelijk wordt antwoord gegeven op de vraag hoe kon het dat Michael P. in 2017 Faber verkrachtte en vermoordde, terwijl hij in de psychiatrische instelling waar hij verbleef al werkte aan terugkeer naar de samenleving.

Haagse bronnen zeggen dat de conclusies niet mals zullen zijn. Ingewijden wijzen erop dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) het dossier aantrof toen hij aantrad, en dat hij sindsdien al een aantal maatregelen heeft getroffen. Zo is er onlangs een proef gehouden met verdachten die weigeren mee te werken aan een tbs-onderzoek.

Dekker heeft besloten door te gaan met de 'weigerafdeling' in het Pieter Baan Centrum, waar de verdachten veel intensiever kunnen worden geobserveerd.

P. al eerder veroordeeld voor verkrachten twee tienermeisjes

Michael P. verkrachtte in 2010 twee meisjes in Nijkerk op zeer brute wijze. Aangezien hij weigerde mee te werken aan psychisch onderzoek, kreeg hij geen tbs opgelegd. Om zich voor te bereiden op het leven als vrij man, zat P. in 2017 in een kliniek in Den Dolder, waar hij al snel privileges kreeg. Zo kwam hij Anne Faber tegen die een fietstocht maakte.

Voor het doden, verkrachten en ontvoeren van de studente werd P. vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs - deze keer werkte hij wel mee aan een psychisch onderzoek. Het hoger beroep van P. in deze zaak wordt eind mei inhoudelijk behandeld.