Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 24 maart: Thailand naar de stembus, bezoekers vermaken zich in de Keukenhof en het op drift geraakte cruiseschip bij Noorwegen terug in de haven.

Een Thaise vrouw brengt haar stem uit voor de parlementsverkiezingen in haar land. Het zijn de eerste landelijke verkiezingen sinds de militaire coup van mei 2014. (Foto: ANP)

Aanhangers van de pro-Koerdische partij HDP vieren het Koerdische nieuwjaar tijdens een campagnebijeenkomst in de Turkse stad Istanboel. (Foto: AFP)

Prins Albert II van Monaco verwelkomt Xi Jinping. De Chinese president sluit zijn Europese tour af in het prinsdom. (Foto: ANP)

Een bezoeker in de Keukenhof maakt een selfie. Het park staat dit seizoen met bloemen in felle kleuren en tal van andere verwijzingen naar het hippietijdperk in het teken van flowerpower. (Foto: ANP)

Het in nood geraakte cruiseschip de Viking Sky is zondagmiddag met hulp van sleepboten aangekomen in de haven van het Noorse Molde. De Viking Sky kampte tijdens stormachtig weer met motorproblemen. Vijfhonderd mensen werden met helikopters geëvacueerd. (Foto: AFP)